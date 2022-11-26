Венгрия выбрала нового посла в Украине: выпускник МГИМО, специалист по нацменьшинствам

Правительство Венгрии в рамках плановой ротации намерено принять решение об отставке действующего посла Венгрии в Украине и уже определило, кто станет его вероятным преемником.

Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает венгерское издание HVG; источники "Европейской правды" ранее также сообщали об ожидаемом завершении каденции действующего посла.

"Мандат посла Иштвана Ийдярто, который сейчас сопровождает визит главы венгерского государства в Киев, завершается, его заменит опытный представитель МИД Онтал Гейзер", - сообщает HVG.

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Замена посла не является срочной или внеплановой: действующий руководитель венгерского посольства Иштван Ийдярто работает на этой должности с конца 2018 года, поэтому вскоре исчерпает стандартный для послов 4-летний срок. Также это подтверждают источники HVG.

Кандидат на его замену официально еще не прошел все этапы согласования - в частности, в понедельник его должны заслушать в комитете по иностранным делам венгерского парламента, где есть твердое проправительственное большинство.

Онтал Гейзер является карьерным дипломатом, хотя работал не только на дипломатических должностях.

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Известно, что он получил образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО, диплом которого получил в 1986 году. Этот вуз является ключевым для подготовки российских (ранее советских) дипломатов, имел ограниченное количество иностранных студентов и известен своей тесной связанностью с КГБ в советские времена.

Несмотря на то, что Хейзер является дипломатом и работал в МИД после возвращения из Москвы, в 2000-е годы его назначили главой Национального офиса по вопросам этнических меньшинств. В 2010 он вернулся в МИД на должность посла, возглавлял посольства в Словакии, Албании и Казахстане.

Как известно, отношения Украины и правительства Венгрии находятся в кризисе. Смотрите интервью одного из лидеров оппозиции Гергея Корачоня: Альтернатива Орбану: мэр Будапешта, поддерживающий Украину.

Об отношении венгерского общества к Украине читайте в статье "Смесь помощи, мифов и пропаганды"