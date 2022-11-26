Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак підбив підсумки Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що пройшов у Києві

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 22:17
Єрмак підбив підсумки Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що пройшов у Києві
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський на International Summit on Food Security, фото ОП

Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, що пройшов у Києві, довів, що російській владі не вдасться її діями в Україні приректи на голод бідні країни, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Джерело: Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Grain from Ukraine. У День пам‘яті жертв Голодоморів відбувся Установчий міжнародний саміт International Summit on Food Security. Подія, під час якої світ чітко дав зрозуміти: плани росіян щодо "Голодомору 2.0" будуть розбиті. 

Реклама:

У саміті взяли участь більше двох десятків лідерів держав та міжнародних організацій. Були, президенти, прем’єр-міністри та інші керівники ЄС, представники інших країн, а також структур ООН, Агентства США з міжнародного розвитку та інших міжнародних фундацій з розвитку".  

Деталі: Єрмак повідомив, що за дорученням президента він став координатором реалізації програми Grain from Ukraine.

Голова ОП пояснив: головна її суть полягає в тому, що кожна держава чи міжнародна організація, яка візьме участь у проекті "Grain from Ukraine", зможе купити українську зерно для інших держав і допомогти їм уникнути голоду. 

ВІДЕО ДНЯ

Також це буде допомога економіці України, наголосив Єрмак.

Він зазначив, що спільно з німецьким урядом і за підтримки Всесвітньої продовольчої програми 15 листопада вийшло судно Nord Vind, на борту якого було 27 тисяч тонн продовольчої пшениці для мешканців Ефіопії.

26 листопада в порту Чорноморськ розпочалося завантаження другого судна Calisto. Це ще 30 тисяч тонн пшениці для мешканців Ефіопії.

Також до портів України йдуть ще три судна – NEVA, KEREM, RUBIMAR, – які зможуть вивезти 82 тисячі тонн пшениці для потреб країн, що знаходяться на межі голоду, додав Єрмак.

"Ми не дамо залишити без їжі мільйони людей на планеті через божевілля одного диктатора", – запевнив керівник ОП.

Теми: Андрій ЄрмакголодоморзерноРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Андрій Єрмак
У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: