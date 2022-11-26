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Єрмак підбив підсумки Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що пройшов у Києві

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 23:17
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський на International Summit on Food Security, фото ОП

Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, що пройшов у Києві, довів, що російській владі не вдасться її діями в Україні приректи на голод бідні країни, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Джерело: Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Grain from Ukraine. У День пам‘яті жертв Голодоморів відбувся Установчий міжнародний саміт International Summit on Food Security. Подія, під час якої світ чітко дав зрозуміти: плани росіян щодо "Голодомору 2.0" будуть розбиті. 

У саміті взяли участь більше двох десятків лідерів держав та міжнародних організацій. Були, президенти, прем’єр-міністри та інші керівники ЄС, представники інших країн, а також структур ООН, Агентства США з міжнародного розвитку та інших міжнародних фундацій з розвитку".  

Деталі: Єрмак повідомив, що за дорученням президента він став координатором реалізації програми Grain from Ukraine.

Голова ОП пояснив: головна її суть полягає в тому, що кожна держава чи міжнародна організація, яка візьме участь у проекті "Grain from Ukraine", зможе купити українську зерно для інших держав і допомогти їм уникнути голоду. 

Також це буде допомога економіці України, наголосив Єрмак.

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Він зазначив, що спільно з німецьким урядом і за підтримки Всесвітньої продовольчої програми 15 листопада вийшло судно Nord Vind, на борту якого було 27 тисяч тонн продовольчої пшениці для мешканців Ефіопії.

26 листопада в порту Чорноморськ розпочалося завантаження другого судна Calisto. Це ще 30 тисяч тонн пшениці для мешканців Ефіопії.

Також до портів України йдуть ще три судна – NEVA, KEREM, RUBIMAR, – які зможуть вивезти 82 тисячі тонн пшениці для потреб країн, що знаходяться на межі голоду, додав Єрмак.

"Ми не дамо залишити без їжі мільйони людей на планеті через божевілля одного диктатора", – запевнив керівник ОП.

Теми: Андрій ЄрмакголодоморзерноРосія
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