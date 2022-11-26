Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак подвел итоги Международного саммита по продовольственной безопасности, прошедшего в Киеве

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 23:17
Андрей Ермак и Владимир Зеленский на International Summit on Food Security, фото ОП

Международный саммит по продовольственной безопасности, прошедший в Киеве, доказал, что российским властям не удастся ее действиями в Украине обречь на голод бедные страны, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Источник: Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Grain from Ukraine. В День памяти жертв Голодоморов состоялся Учредительный международный саммит International Summit on Food Security. Событие, во время которого мир четко дал понять: планы россиян по "Голодомору 2.0" будут разбиты. 

В саммите приняли участие более двух десятков лидеров государств и международных организаций. Были, президенты, премьер-министры и другие руководители ЕС, представители других стран, а также структур ООН, Агентства США по международному развитию и других международных фондов по развитию".  

Детали: Ермак сообщил, что по поручению президента он стал координатором реализации программы Grain from Ukraine.

Глава ОП пояснил: главная ее суть заключается в том, что каждое государство или международная организация, которая примет участие в проекте "Grain from Ukraine", сможет купить украинское зерно для других государств и помочь им избежать голода. 

Также это будет помощью экономике Украины, подчеркнул Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

Он отметил, что совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы 15 ноября вышло судно Nord Vind, на борту которого было 27 тысяч тонн продовольственной пшеницы для жителей Эфиопии.

26 ноября в порту Черноморск началась загрузка второго судна Calisto. Это еще 30 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Также в порты Украины идут еще три судна – NEVA, KEREM, RUBIMAR, – которые смогут вывезти 82 тысячи тонн пшеницы для нужд стран, находящихся на грани голода, добавил Ермак.

"Мы не дадим оставить без еды миллионы людей на планете из-за безумия одного диктатора", – заверил руководитель ОП.

Темы: Андрей ЕрмакголодоморзерноРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные

Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину – сводка Генштаба

Кличко – на упреки Зеленского и "слуг": Манипулировать не надо, все пункты работают

Лукашенко: США удерживают Украину от переговоров, чтобы растоптать Россию

фотоСБУ нагрянула в УПЦ МП в Ивано-Франковске

фотоЗеленский встретил в Киеве главу МИД Бельгии, которая незаконно ездила в Крым

Все новости...
Андрей Ермак
"Холодная война 2.0": группа Ермака-Макфола придумала, как усилить санкции против РФ
Ударами по мирным городам Россия хочет спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе – Ермак
Ермак концентрирует на себе госвласть, а приближенные люди получают все больше должностей - Bihus.Іnfo
Последние новости
21:16
Американский астронавт Скотт Келли побывал в Киеве и в Ирпене
20:46
Россияне повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры – МВД
20:27
В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные
20:04
В Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев
19:49
Генсек НАТО: чем больше военной поддержки, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах
19:38
фото, видеоНардеп Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
19:20
В Херсоне со светом уже 17% потребителей
18:52
В Германии зарегистрировано более миллиона беженцев из Украины
18:27
США предоставили $20 млн в поддержку украинской зерновой инициативы - посол
18:17
Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину – сводка Генштаба
Все новости...