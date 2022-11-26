Ермак подвел итоги Международного саммита по продовольственной безопасности, прошедшего в Киеве

Международный саммит по продовольственной безопасности, прошедший в Киеве, доказал, что российским властям не удастся ее действиями в Украине обречь на голод бедные страны, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Источник: Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Grain from Ukraine. В День памяти жертв Голодоморов состоялся Учредительный международный саммит International Summit on Food Security. Событие, во время которого мир четко дал понять: планы россиян по "Голодомору 2.0" будут разбиты.

Реклама:

В саммите приняли участие более двух десятков лидеров государств и международных организаций. Были, президенты, премьер-министры и другие руководители ЕС, представители других стран, а также структур ООН, Агентства США по международному развитию и других международных фондов по развитию".

Детали: Ермак сообщил, что по поручению президента он стал координатором реализации программы Grain from Ukraine.

Глава ОП пояснил: главная ее суть заключается в том, что каждое государство или международная организация, которая примет участие в проекте "Grain from Ukraine", сможет купить украинское зерно для других государств и помочь им избежать голода.

ВИДЕО ДНЯ

Также это будет помощью экономике Украины, подчеркнул Ермак.

Он отметил, что совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы 15 ноября вышло судно Nord Vind, на борту которого было 27 тысяч тонн продовольственной пшеницы для жителей Эфиопии.

26 ноября в порту Черноморск началась загрузка второго судна Calisto. Это еще 30 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Также в порты Украины идут еще три судна – NEVA, KEREM, RUBIMAR, – которые смогут вывезти 82 тысячи тонн пшеницы для нужд стран, находящихся на грани голода, добавил Ермак.

"Мы не дадим оставить без еды миллионы людей на планете из-за безумия одного диктатора", – заверил руководитель ОП.