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Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 23:45

Під вечір 26 листопада російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади в Сумській області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Ворог використав станковий гранатомет (АГС). 20 боєприпасів зірвалися на нашій території. На щастя, обійшлося без руйнувань".

Нагадаємо: Прикордонні райони Сумської області майже щодня зазнають обстрілів із території Росії, випускаючи боєприпаси десятками.

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Теми: Сумська областьвійна
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