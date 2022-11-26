Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині

Під вечір 26 листопада російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади в Сумській області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади. Ворог використав станковий гранатомет (АГС). 20 боєприпасів зірвалися на нашій території. На щастя, обійшлося без руйнувань".

Нагадаємо: Прикордонні райони Сумської області майже щодня зазнають обстрілів із території Росії, випускаючи боєприпаси десятками.