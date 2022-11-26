Россияне обстреляли пограничное село на Сумщине
Суббота, 26 ноября 2022, 23:45
Под вечер 26 ноября российские военные обстреляли приграничное село Белопольской общины в Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Около 16:30 российские военные обстреляли приграничное село Белопольской громады. Враг использовал станковый гранатомет (АГС). 20 боеприпасов взорвались на нашей территории. К счастью, обошлось без разрушений".
Напомним: Приграничные районы Сумской области почти ежедневно подвергаются обстрелам с территории России, выпуская боеприпасы десятками.
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