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Россияне обстреляли пограничное село на Сумщине

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 22:45

Под вечер 26 ноября российские военные обстреляли приграничное село Белопольской общины в Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около 16:30 российские военные обстреляли приграничное село Белопольской громады. Враг использовал станковый гранатомет (АГС). 20 боеприпасов взорвались на нашей территории. К счастью, обошлось без разрушений".

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Напомним: Приграничные районы Сумской области почти ежедневно подвергаются обстрелам с территории России, выпуская боеприпасы десятками.

Темы: Сумская областьвойна
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