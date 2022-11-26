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Міністри юстиції G7 зберуться, щоб обговорити воєнні злочини РФ

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 22:57

Міністри юстиції країн "Великої сімки" зустрінуться у Берліні 28-29 листопада, щоб обговорити переслідування військових злочинців. 

Джерело: "Суспільне" з посиланням на повідомлення Федерального міністерства юстиції Німеччини

Деталі: Зустріч міністрів юстиції Групи семи відбудеться вперше в історії.

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначив, що насамперед її учасники будуть говорити про "жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України".

"Вони мають бути розкриті, а винні – покарані", – заявив він.

Теми: G7НімеччинавійнаРосія
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