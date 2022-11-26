Министры юстиции G7 соберутся, чтобы обсудить военные преступления РФ
Суббота, 26 ноября 2022, 22:57
Министры юстиции стран "Большой семерки" встретятся в Берлине 28-29 ноября, чтобы обсудить преследование военных преступников.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на сообщение Федерального министерства юстиции Германии
Детали: Встреча министров юстиции Группы семи состоится впервые в истории.
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Министр юстиции Германии Марко Бушманн отметил, что прежде всего ее участники будут говорить об "ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины".
"Они должны быть раскрыты, а виновные – наказаны", – заявил он.