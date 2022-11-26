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Министры юстиции G7 соберутся, чтобы обсудить военные преступления РФ

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 23:57

Министры юстиции стран "Большой семерки" встретятся в Берлине 28-29 ноября, чтобы обсудить преследование военных преступников. 

Источник: "Суспільне" со ссылкой на сообщение Федерального министерства юстиции Германии

Детали: Встреча министров юстиции Группы семи состоится впервые в истории.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн отметил, что прежде всего ее участники будут говорить об "ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины".

"Они должны быть раскрыты, а виновные – наказаны", – заявил он.

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Темы: G7ГерманиявойнаРосcия
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