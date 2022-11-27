FТ: Світові бренди відмовляються від реклами у Twitter через Маска
Неділя, 27 листопада 2022, 05:18
Майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.
Джерело: Financial Times, Media Matters
Деталі: Рекламодавці нарікають на те, що в управлінні компанії настав хаос, після того, як Маск звільнив працівників рекламного відділу.
За даними FТ, Маск пробував натиснути на власників брендів, які у відповідь скоротили рекламу або відмовилися від неї.
Інформація Media Matters свідчить, що 50 зі 100 найбільших рекламодавців призупинили або оголосили про свій намір призупинити співпрацю з того часу, як соцмережу очолив Маск.
На них припадало 317 млн доларів із 5 млрд доходу Twitter у 2021 році.