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FТ: Мировые бренды отказываются от рекламы в Twitter из-за Маска

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 04:18
FТ: Мировые бренды отказываются от рекламы в Twitter из-за Маска
Илон Маск, фото Getty Images

Почти все известные мировые бренды сократили рекламу в Twitter или отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.

Источник: Financial Times, Media Matters

Детали: Рекламодатели жалуются на то, что в управлении компании наступил хаос, после того, как Маск уволил работников рекламного отдела.

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По данным FТ, Маск пробовал надавить на владельцев брендов, которые в ответ сократили рекламу или отказались от нее.

Информация Media Matters свидетельствует, что 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить сотрудничество с тех пор, как соцсеть возглавил Маск.

На них приходилось 317 млн долларов из 5 млрд дохода Twitter в 2021 году.

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Темы: Масксоцсетиреклама
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