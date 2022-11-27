Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС заарештували понад 40 осіб з небезпечних кримінальних мереж – Європол

Ольга Глущенко Неділя, 27 листопада 2022, 06:15
скриншот

44 особи однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі заарештували під час загальноєвропейської спецоперації.

Джерело: Європол

Дослівно: "Під час операції було заарештовано 44 особи, які належать до однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі".

Деталі: В операції брали участь правоохоронні органи 11 країн.

Розслідування у 8 країнах виявили, що кілька злочинних організацій працювали разом для здійснення масштабної кримінальної діяльності в Європейському Союзі та за його межами. Зокрема, йдеться про торгівляю наркотиками, відмивання грошей і незаконне збагачення.

В Європолі зазначають, що 22 листопада по всій Європі було проведено 94 обшуки у лідерів цих злочинних організацій і в їхніх спільників. Злочинна мережа діяла в Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині.

У повідомленні йдеться, що міжнародна спецоперація відбулася після розслідувань, проведених Генеральною прокуратурою Литви разом з партнерами в Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, під координацією Євроюсту та Європолу.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЄСкримінал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: Марокко перемогло Бельгію, німці вибороли шанс на плей-оф

Зеленський: Терористи готують нові удари, тиждень може бути таким самим складним

відеоАрахамія дав Кличкові тиждень на "виправлення помилок" із "Пунктами незламності"

У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові

Кличко – на закиди Зеленського й "слуг": Маніпулювати не треба, всі пункти працюють

Лукашенко: США стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію

Усі новини...
ЄС
Шлях до ЄС і НАТО: Україна планує підписати в грудні декларації про підтримку ще з кількома країнами
Обмеження ціни на нафту РФ варто встановити на рівні $30-40 – Зеленський
Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни
Останні новини
03:22
відеоПісля перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі
02:14
Прем'єр Британії допускає збільшення військової допомоги Україні – Reuters
01:42
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах, Єреван заявив про дезінформацію
00:48
фотоНезважаючи на режим економії електроенергії, в Одесі відкрили льодову ковзанку – ЗМІ
00:20
У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла
00:14
Росіяни зі ствольної артилерії вдарили по прикордонному селу на Сумщині
23:48
Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла до 7 – поліція
23:23
У Празі вперше після пандемії відкрили Різдвяний ярмарок, але освітлення буде менше
22:57
На Харківщині за день підірвалися двоє людей
22:56
відеоДень ЧС-22: Марокко перемогло Бельгію, німці вибороли шанс на плей-оф
Усі новини...