В ЄС заарештували понад 40 осіб з небезпечних кримінальних мереж – Європол

44 особи однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі заарештували під час загальноєвропейської спецоперації.

Джерело: Європол

Дослівно: "Під час операції було заарештовано 44 особи, які належать до однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі".

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Деталі: В операції брали участь правоохоронні органи 11 країн.

Розслідування у 8 країнах виявили, що кілька злочинних організацій працювали разом для здійснення масштабної кримінальної діяльності в Європейському Союзі та за його межами. Зокрема, йдеться про торгівляю наркотиками, відмивання грошей і незаконне збагачення.

В Європолі зазначають, що 22 листопада по всій Європі було проведено 94 обшуки у лідерів цих злочинних організацій і в їхніх спільників. Злочинна мережа діяла в Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині.

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У повідомленні йдеться, що міжнародна спецоперація відбулася після розслідувань, проведених Генеральною прокуратурою Литви разом з партнерами в Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, під координацією Євроюсту та Європолу.