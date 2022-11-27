Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС арестовали более 40 человек из опасных криминальных сетей – Европол

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 05:15
В ЕС арестовали более 40 человек из опасных криминальных сетей – Европол
скриншот

44 человека одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе арестовали во время общеевропейской спецоперации.

Источник: Европол

Дословно: "Во время операции были арестованы 44 человека, принадлежащих к одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе".

Реклама:

Детали: В операции принимали участие правоохранительные органы 11 стран.

Расследования в 8 странах обнаружили, что несколько преступных организаций работали вместе для осуществления масштабной криминальной деятельности в Европейском Союзе и за его пределами. В частности, речь идет о торговле наркотиками, отмывании денег и незаконном обогащении.

В Европоле отмечают, что 22 ноября по всей Европе было проведено 94 обыска у лидеров этих преступных организаций и у их сообщников. Преступная сеть действовала в Литве, Латвии, Чехии, Польше, Франции, Германии и Словакии.

ВИДЕО ДНЯ

В сообщении говорится, что международная спецоперация состоялась после расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Литвы вместе с партнерами в Чехии, Латвии, Франции, Германии, Польше, Норвегии, Словакии, Венгрии, Испании и США, под координацией Евроюста и Европола.

Темы: ЕСкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Последние новости
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
Все новости...
Реклама: