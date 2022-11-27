В ЕС арестовали более 40 человек из опасных криминальных сетей – Европол

44 человека одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе арестовали во время общеевропейской спецоперации.

Источник: Европол

Дословно: "Во время операции были арестованы 44 человека, принадлежащих к одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе".

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Детали: В операции принимали участие правоохранительные органы 11 стран.

Расследования в 8 странах обнаружили, что несколько преступных организаций работали вместе для осуществления масштабной криминальной деятельности в Европейском Союзе и за его пределами. В частности, речь идет о торговле наркотиками, отмывании денег и незаконном обогащении.

В Европоле отмечают, что 22 ноября по всей Европе было проведено 94 обыска у лидеров этих преступных организаций и у их сообщников. Преступная сеть действовала в Литве, Латвии, Чехии, Польше, Франции, Германии и Словакии.

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В сообщении говорится, что международная спецоперация состоялась после расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Литвы вместе с партнерами в Чехии, Латвии, Франции, Германии, Польше, Норвегии, Словакии, Венгрии, Испании и США, под координацией Евроюста и Европола.