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Окупанти гатили з "Градів" і важкої артилерії по громадах Дніпропетровщини – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 27 листопада 2022, 06:28
Окупанти гатили з Градів і важкої артилерії по громадах Дніпропетровщини – ОВА
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

Вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину.

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Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару.

Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій.

Минулося без постраждалих".

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Деталі: У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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