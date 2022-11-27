Окупанти гатили з "Градів" і важкої артилерії по громадах Дніпропетровщини – ОВА
Неділя, 27 листопада 2022, 07:28
Вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину.
Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару.
Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій.
Минулося без постраждалих".
Деталі: У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.
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У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.