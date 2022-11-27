Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти гатили з "Градів" і важкої артилерії по громадах Дніпропетровщини – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 27 листопада 2022, 07:28
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

Вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину.

Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару.

Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій.

Минулося без постраждалих".

Деталі: У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

ВІДЕО ДНЯ

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: Марокко перемогло Бельгію, німці вибороли шанс на плей-оф

Зеленський: Терористи готують нові удари, тиждень може бути таким самим складним

відеоАрахамія дав Кличкові тиждень на "виправлення помилок" із "Пунктами незламності"

У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові

Кличко – на закиди Зеленського й "слуг": Маніпулювати не треба, всі пункти працюють

Лукашенко: США стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину – ОВА
Окупанти випустили понад 70 снарядів по Нікопольщині
Дніпропетровщина: на поверхню підняли майже 3 тисячі працівників, що застрягли у шахтах
Останні новини
04:15
Усі колаборанти залишили Нову Каховку – ЦНС
03:22
відеоПісля перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі
02:14
Прем'єр Британії допускає збільшення військової допомоги Україні – Reuters
01:42
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах, Єреван заявив про дезінформацію
00:48
фотоНезважаючи на режим економії електроенергії, в Одесі відкрили льодову ковзанку – ЗМІ
00:20
У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла
00:14
Росіяни зі ствольної артилерії вдарили по прикордонному селу на Сумщині
23:48
Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла до 7 – поліція
23:23
У Празі вперше після пандемії відкрили Різдвяний ярмарок, але освітлення буде менше
22:57
На Харківщині за день підірвалися двоє людей
Усі новини...