Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по громадам Днепропетровщины – ОВА
Воскресенье, 27 ноября 2022, 06:28
Ночью 27 ноября россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину.
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Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией с временно оккупированного Энергодара.
Попали по двум громадам - Червоногригорьевской и Марганецкой.
Обошлось без пострадавших".
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Детали: В Червоногригорьевской громаде изуродованы 6 частных домов, 6 хозяйственных построек, машины частного предприятия и газопровод.
В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.