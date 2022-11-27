Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по громадам Днепропетровщины – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 07:28
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Ночью 27 ноября россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину.

Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией с временно оккупированного Энергодара.

Попали по двум громадам - Червоногригорьевской и Марганецкой.

Обошлось без пострадавших".

Детали: В Червоногригорьевской громаде изуродованы 6 частных домов, 6 хозяйственных построек, машины частного предприятия и газопровод.

ВИДЕО ДНЯ

В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф

Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной

видеоАрахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные

Кличко – на упреки Зеленского и "слуг": Манипулировать не надо, все пункты работают

Лукашенко: США удерживают Украину от переговоров, чтобы растоптать Россию

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину - ОВА
Оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине
Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах
Последние новости
04:15
Все коллаборанты покинули Новую Каховку – ЦНС
03:22
видеоПосле победы Марокко над Бельгией на ЧМ по футболу начались погромы в Брюсселе
02:14
Премьер Британии допускает увеличение военной помощи Украине – Reuters
01:42
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах, Ереван заявил о дезинформации
00:48
фотоНесмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ
00:20
В полиции Киевщины рассказали об уровне преступности во время отключений света
00:14
Россияне из ствольной артиллерии ударили по приграничному селу на Сумщине
23:48
Количество жертв удара РФ по Вышгороду возросло до 7 – полиция
23:23
В Праге впервые после пандемии открыли Рождественскую ярмарку, но освещения будет меньше
22:57
На Харьковщине за день подорвались два человека
Все новости...