Росіяни ракетами вдарили по Запоріжжю, загорілося агропідприємство
Неділя, 27 листопада 2022, 07:44
У ніч на неділю росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на території агропідприємства.
Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Олександ Старух
Пряма мова: "Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя.
Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю".
Деталі: Старух уточнив, що внаслідок ракетних ударів люди не постраждали.