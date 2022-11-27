Росіяни ракетами вдарили по Запоріжжю, загорілося агропідприємство

У ніч на неділю росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на території агропідприємства.

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Олександ Старух

Пряма мова: "Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя.

Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю".

Деталі: Старух уточнив, що внаслідок ракетних ударів люди не постраждали.