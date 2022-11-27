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Росіяни ракетами вдарили по Запоріжжю, загорілося агропідприємство

Ольга Глущенко Неділя, 27 листопада 2022, 07:44
наслідки обстрілів Запоріжжя, фото з тг Старуха

У ніч на неділю росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на території агропідприємства.

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Олександ Старух

Пряма мова: "Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю  Запоріжжя.

Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю".

Деталі: Старух уточнив, що внаслідок ракетних ударів люди не постраждали.

 
 

Теми: Запоріжжявійнаобстріл
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