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Россияне ракетами ударили по Запорожью, загорелось агропредприятие

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 06:44
Россияне ракетами ударили по Запорожью, загорелось агропредприятие
последствия обстрелов Запорожья, фото с тг Старуха

В ночь на воскресенье россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья, в результате чего возник пожар на территории агропредприятия.

Источник: глава военной администрации Запорожской области Александр Старух

Прямая речь: "Этой ночью российские нелюди снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.

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В результате взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание".

Детали: Старух уточнил, что в результате ракетных ударов люди не пострадали.

 
 

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Темы: Запорожьевойнаобстрел
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