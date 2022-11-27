Россияне ракетами ударили по Запорожью, загорелось агропредприятие
Воскресенье, 27 ноября 2022, 06:44
В ночь на воскресенье россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья, в результате чего возник пожар на территории агропредприятия.
Источник: глава военной администрации Запорожской области Александр Старух
Прямая речь: "Этой ночью российские нелюди снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.
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В результате взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание".
Детали: Старух уточнил, что в результате ракетных ударов люди не пострадали.
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