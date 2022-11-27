Россияне ракетами ударили по Запорожью, загорелось агропредприятие

В ночь на воскресенье россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья, в результате чего возник пожар на территории агропредприятия.

Источник: глава военной администрации Запорожской области Александр Старух

Прямая речь: "Этой ночью российские нелюди снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.

Реклама:

В результате взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание".

Детали: Старух уточнил, что в результате ракетных ударов люди не пострадали.