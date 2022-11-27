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Ще 600 окупантів загинули на війні

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 08:56
ФОТО ТАСС

Збройні сили ліквідували ще 600 російських окупантів на війні в Україні, загальна кількість їхніх смертей перевалила за 87 тисяч.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 87310 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2905 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1897 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

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Теми: ГенштабвійнаРосіяЗбройні сили
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