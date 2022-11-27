Ще 600 окупантів загинули на війні

Збройні сили ліквідували ще 600 російських окупантів на війні в Україні, загальна кількість їхніх смертей перевалила за 87 тисяч.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько/ about 87310 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2905 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,

артилерійських систем – 1897 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.