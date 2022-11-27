Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще 600 оккупантов погибли на войне

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 07:56
Еще 600 оккупантов погибли на войне
ФОТО ТАСС

Вооруженные силы ликвидировали еще 600 российских оккупантов на войне в Украине, общее количество их смертей перевалило за 87 тысяч.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около/около 87310 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 2905 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 5856 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1897 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Темы: ГенштабвойнаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка
Последние новости
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
Все новости...
Реклама: