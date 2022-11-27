Еще 600 оккупантов погибли на войне

Вооруженные силы ликвидировали еще 600 российских оккупантов на войне в Украине, общее количество их смертей перевалило за 87 тысяч.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:

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личного состава - около/около 87310 (+600) человек ликвидировано,

танков - 2905 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 5856 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1897 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.