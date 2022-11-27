Еще 600 оккупантов погибли на войне
Воскресенье, 27 ноября 2022, 08:56
Вооруженные силы ликвидировали еще 600 российских оккупантов на войне в Украине, общее количество их смертей перевалило за 87 тысяч.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около/около 87310 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 2905 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 5856 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1897 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+1),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4412 (+6) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
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