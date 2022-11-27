Міністри юстиції G7 проведуть першу в історії зустріч - щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

Міністри юстиції країн Групи семи вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

Зустріч відбудеться в понеділок-вівторок у Берліні.

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", - зазначив міністр.

Також Німеччина ініціювала зустріч G7 на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.