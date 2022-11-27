Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри юстиції G7 проведуть першу в історії зустріч - щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

"Європейська правда"Неділя, 27 листопада 2022, 09:24

Міністри юстиції країн Групи семи вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

Зустріч відбудеться в понеділок-вівторок у Берліні. 

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", - зазначив міністр. 

Також Німеччина ініціювала зустріч G7 на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.  

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоISW повідомив, яких контрнаступів росіяни бояться найбільше і як укріплюються

фотоНезважаючи на режим економії електроенергії, в Одесі відкрили льодову ковзанку – ЗМІ

відеоДень ЧС-22: Марокко перемогло Бельгію, німці вибороли шанс на плей-оф

Зеленський: Терористи готують нові удари, тиждень може бути таким самим складним

відеоАрахамія дав Кличкові тиждень на "виправлення помилок" із "Пунктами незламності"

У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові

Усі новини...
Останні новини
06:27
Через негоду в США затримано понад тисячу авіарейсів і скасовано близько 50
05:28
фотоISW повідомив, яких контрнаступів росіяни бояться найбільше і як укріплюються
04:15
Усі колаборанти залишили Нову Каховку – ЦНС
03:22
відеоПісля перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі
02:14
Прем'єр Британії допускає збільшення військової допомоги Україні – Reuters
01:42
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах, Єреван заявив про дезінформацію
00:48
фотоНезважаючи на режим економії електроенергії, в Одесі відкрили льодову ковзанку – ЗМІ
00:20
У поліції Київщини розповіли про рівень злочинності під час відключень світла
00:14
Росіяни зі ствольної артилерії вдарили по прикордонному селу на Сумщині
23:48
Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла до 7 – поліція
Усі новини...