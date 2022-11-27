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Министры юстиции G7 проведут первую в истории встречу - по поводу военных преступлений в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 09:24

Министры юстиции стран Группы семи впервые в истории этого формата соберутся на встречу, основной темой которой будет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Марко Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.

Встреча состоится в понедельник-вторник в Берлине. 

"Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации", - отметил министр. 

Также Германия инициировала встречу G7 на уровне министров иностранных дел, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.  

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