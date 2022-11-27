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У Києві майже повністю відновили воду, тепло та зв’язок – КМВА

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 08:36

КМВА повідомляє, що у столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок, а ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії.

Джерело: КМВА

Деталі: За даними влади, станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.

Дослівно: "Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії.

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В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації".

Теми: Київелектроенергіяводаобстріл
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