В Киеве почти полностью восстановили воду, тепло и связь - КГВА
Воскресенье, 27 ноября 2022, 09:36
КГВА сообщает, что в столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь, а ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.
Источник: КГВА
Детали: По данным властей, по состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.
Дословно: "Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.
В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь - все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации".