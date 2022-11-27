В Киеве почти полностью восстановили воду, тепло и связь - КГВА

КГВА сообщает, что в столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь, а ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.

Источник: КГВА

Детали: По данным властей, по состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

Реклама:

Дословно: "Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.

В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь - все работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации".