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Британська розвідка: Росії навряд чи вдасться досягти прориву в районі Павлівки-Вугледара

"Європейська правда"Неділя, 27 листопада 2022, 09:48

Британська розвідка розповіла, що в районі Павлівки та Вугледара на Донеччині тривають тяжкі бої без суттєвого руху фронту і РФ навряд чи вдасться досягти там оперативного прориву. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 27 листопада. 

У ньому зазначають, що останні два тижні в цьому районі Донеччини тривають інтенсивні бої і лінія фронту фактично не рухалася. І Росія, і Україна стягнули туди значні сили, відомо про тяжкі втрати серед російських морпіхів. 

Зацікавленість цією ділянкою з боку РФ пояснюється тим, що її можуть розглядати як зручну точку прориву для подальшого широкого наступу на північ, щоб захопити ту територію Донеччини, яка ще не окупована. "Водночас, Росія навряд зможе сконцентрувати там достатньо якісних сил для того, щоб досягти оперативного прориву", - зазначають в огляді. 

Як раніше зазначала британська розвідка, мобілізовані росіяни нерідко потрапляють на фронт всупереч своєму стану здоров’я, без належного спорядження і повторної підготовки та гинуть у великих кількостях.

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