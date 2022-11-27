Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: России вряд ли удастся достичь прорыва в районе Павловки-Угледара

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 08:48

Британская разведка рассказала, что в районе Павловки и Угледара в Донецкой области продолжаются тяжелые бои без существенного движения фронта и РФ вряд ли удастся достичь там оперативного прорыва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 27 ноября.

В нем отмечают, что последние две недели в этом районе Донецкой области продолжаются интенсивные бои и линия фронта фактически не двигалась. И Россия, и Украина стянули туда значительные силы, известно о тяжелых потерях среди российских морпехов.

Реклама:

Заинтересованность этим участком со стороны РФ объясняется тем, что его могут рассматривать как удобную точку прорыва для дальнейшего широкого наступления на север, чтобы захватить ту территорию Донецкой области, которая еще не оккупирована. "В то же время, Россия вряд ли сможет сконцентрировать там достаточно качественных сил для того, чтобы достичь оперативного прорыва", - отмечают в обзоре.

Как ранее отмечала британская разведка, мобилизованные россияне нередко попадают на фронт вопреки своему состоянию здоровья, без надлежащего снаряжения и повторной подготовки и погибают в больших количествах.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Последние новости
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
Все новости...
Реклама: