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Британская разведка: России вряд ли удастся достичь прорыва в районе Павловки-Угледара

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 09:48

Британская разведка рассказала, что в районе Павловки и Угледара в Донецкой области продолжаются тяжелые бои без существенного движения фронта и РФ вряд ли удастся достичь там оперативного прорыва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 27 ноября.

В нем отмечают, что последние две недели в этом районе Донецкой области продолжаются интенсивные бои и линия фронта фактически не двигалась. И Россия, и Украина стянули туда значительные силы, известно о тяжелых потерях среди российских морпехов.

Заинтересованность этим участком со стороны РФ объясняется тем, что его могут рассматривать как удобную точку прорыва для дальнейшего широкого наступления на север, чтобы захватить ту территорию Донецкой области, которая еще не оккупирована. "В то же время, Россия вряд ли сможет сконцентрировать там достаточно качественных сил для того, чтобы достичь оперативного прорыва", - отмечают в обзоре.

Как ранее отмечала британская разведка, мобилизованные россияне нередко попадают на фронт вопреки своему состоянию здоровья, без надлежащего снаряжения и повторной подготовки и погибают в больших количествах.

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