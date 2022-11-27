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ЗСУ знищили окупантів, техніку та "важливий об’єкт" на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 11:19
фото генштаб

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про успіхи Збройних сил в області та про влучання в "важливий об’єкт противника".

Джерело: Гайдай у Telegam

Деталі: Гайдай розповів, що 26 листопада підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки.

У районі цього населеного пункту росіяни застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

Крім того, упродовж доби ними з танків та артилерії обстріляні в області Невське, Новоселівське, Макіївка, Площанка і Діброва.

Дослівно: "Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника".

Теми: Збройні силиЛуганська областьвійна
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