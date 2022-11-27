ВСУ уничтожили оккупантов, технику и "важный объект" на Луганщине - ОГА

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал об успехах Вооруженных сил в области и о попадании в "важный объект противника".

Источник: Гайдай в Telegam

Детали: Гайдай рассказал, что 26 ноября подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки.В районе этого населенного пункта россияне применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

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Кроме того, в течение суток ими из танков и артиллерии обстреляны в области Невское, Новоселовское, Макеевка, Площанка и Диброва.

Дословно: "Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника".