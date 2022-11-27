Кличко закликав киян не їздити на приватних авто: прогнозують снігопад

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці 27 листопада прогнозують снігопад, і закликав водіїв не користуватися власними авто під час негоди і не паркувати їх на узбіччях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова мера Києва: "Синоптики прогнозують сьогодні снігопад у столиці. Невеликий сніжок уже йде. Ситуація на дорогах залежатиме не тільки від комунальників, а й від обережності та відповідальності водіїв.



Будь ласка, під час негоди не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Не паркуйтеся на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки".

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Деталі: Кличко також закликав пішоходів бути обережними та уважними і в темну пору доби носити одяг зі світловідбиваючими елементами.

Мер Києва зазначив, що всі служби готові до зміни погодних умов та прибирання міста.

Зокрема, ще з вечора напоготові працівники "Київавтодору". Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття в столиці.



Також готові зеленбуди міста і керуючі компанії ЖКГ. Вони мають 167 одиниць техніки та понад 4 тисячі працівників, яких задіюватимуть відповідно до потреби і масштабів негоди.