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Кличко призвал киевлян не ездить на частных авто: прогнозируют снегопад

Ирина БалачукВоскресенье, 27 ноября 2022, 10:44
Кличко призвал киевлян не ездить на частных авто: прогнозируют снегопад
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице 27 ноября прогнозируют снегопад, и призвал водителей не пользоваться собственными авто во время непогоды и не парковать их на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь мэра Киева: "Синоптики прогнозируют сегодня снегопад в столице. Небольшой снежок уже идет. Ситуация на дорогах будет зависеть не только от коммунальщиков, но и от осторожности и ответственности водителей.

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Пожалуйста, во время непогоды не выезжайте на собственных авто без необходимости. Не паркуйтесь на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники".

Детали: Кличко также призвал пешеходов быть осторожными и внимательными и в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Мэр Киева отметил, что все службы готовы к изменению погодных условий и уборке города.

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В частности, еще с вечера наготове работники "Киевавтодора". Дорожная служба имеет 525 единиц основной и дополнительной техники, которую используют для уборки снега и противогололедной обработки столицы.

Также готовы зеленстрои города и управляющие компании ЖКХ. Они имеют 167 единиц техники и более 4 тысяч работников, которых будут задействовать в соответствии с потребностью и масштабами непогоды.

Темы: Виталий КличкоКиевпогодадороги
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