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У Сибіру горів найбільший нафтопереробний завод

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 11:04
У Сибіру горів найбільший нафтопереробний завод
фото: мчс рф

На території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області сталася пожежа, повідомило місцеве МНС.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Про пожежу стало відомо о 9 годині за місцевим часом, її гасили до 13:17 понад 100 осіб і 25 одиниць техніки.

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Повідомляють про відсутність постраждалих.

Причини пожежі не повідомляють, влада створила спеціальну комісію і вивчатиме, чому загорівся завод.

Довідка: "Ангарська нафтохімічна компанія" (входить до структури "Роснефти") - найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії.

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Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.

Теми: СибірРосіяпожежанафта
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