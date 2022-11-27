В Сибири горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод

На территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области произошел пожар, сообщило местное МЧС.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его тушили до 13:17 более 100 человек и 25 единиц техники.

Сообщают об отсутствии пострадавших.

Причины пожара не сообщаются, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.

Справка: "Ангарская нефтехимическая компания" (входит в структуру "Роснефти") - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Ее проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.