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В Сибири горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 12:04
фото: мчс рф

На территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области произошел пожар, сообщило местное МЧС.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его тушили до 13:17 более 100 человек и 25 единиц техники.

Сообщают об отсутствии пострадавших.

Причины пожара не сообщаются, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.

Справка: "Ангарская нефтехимическая компания" (входит в структуру "Роснефти") - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Ее проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.

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Темы: СибирьРосcияпожарнефть
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