В Сибири горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод
Воскресенье, 27 ноября 2022, 11:04
На территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области произошел пожар, сообщило местное МЧС.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости"
Детали: О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его тушили до 13:17 более 100 человек и 25 единиц техники.
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Сообщают об отсутствии пострадавших.
Причины пожара не сообщаются, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.
Справка: "Ангарская нефтехимическая компания" (входит в структуру "Роснефти") - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.
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Ее проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.