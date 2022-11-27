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В Сибири горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 11:04
В Сибири горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод
фото: мчс рф

На территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области произошел пожар, сообщило местное МЧС.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его тушили до 13:17 более 100 человек и 25 единиц техники.

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Сообщают об отсутствии пострадавших.

Причины пожара не сообщаются, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.

Справка: "Ангарская нефтехимическая компания" (входит в структуру "Роснефти") - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

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Ее проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.

Темы: СибирьРосcияпожарнефть
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