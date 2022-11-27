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Окупанти поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА

Ірина БалачукНеділя, 27 листопада 2022, 12:20
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вранці російські загарбники вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, енергетики змогли полагодити мережу менше, ніж за півгодини.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням".

Деталі: За півгодини голова ОВА написав, що українські енергетики – титани, бо пошкоджені російськими обстрілами електромережі полагодили менше, ніж за пів години.

Янушевич зазначив, що в оселі херсонців, яких 26 листопада підключили до мережі, знову повернули світло.

Також енергетики подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, щоб підключати світло новим споживачам.  

Янушевич нагадав, що домівки жителів Херсона почали поетапно підключати до електропостачання 26 листопада. І станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.

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Теми: Херсонвійнаенергетикаелектроенергія
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