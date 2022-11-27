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Окупанти поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА

Ірина БалачукНеділя, 27 листопада 2022, 11:20
Окупанти поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вранці російські загарбники вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, енергетики змогли полагодити мережу менше, ніж за півгодини.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням".

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Деталі: За півгодини голова ОВА написав, що українські енергетики – титани, бо пошкоджені російськими обстрілами електромережі полагодили менше, ніж за пів години.

Янушевич зазначив, що в оселі херсонців, яких 26 листопада підключили до мережі, знову повернули світло.

Також енергетики подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, щоб підключати світло новим споживачам.  

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Янушевич нагадав, що домівки жителів Херсона почали поетапно підключати до електропостачання 26 листопада. І станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.

Теми: Херсонвійнаенергетикаелектроенергія
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