Оккупанты попали в линии электропередач, которые питают Херсон – ОВА
Утром российские захватчики ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, энергетики смогли починить сеть меньше, чем за полчаса.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Только что рашисты попали в линии электропередач, которые питают город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением".
Детали: Через полчаса глава ОВА написал, что украинские энергетики – титаны, потому что поврежденные российскими обстрелами электросети починили меньше, чем за полчаса.
Янушевич отметил, что в дома херсонцев, которых 26 ноября подключили к сети, снова вернули свет.
Также энергетики подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ, чтобы подключать свет новым потребителям.
Янушевич напомнил, что дома жителей Херсона начали поэтапно подключать к электроснабжению 26 ноября. И по состоянию на утро 27 ноября, около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.