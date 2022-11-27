Оккупанты попали в линии электропередач, которые питают Херсон – ОВА

Утром российские захватчики ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, энергетики смогли починить сеть меньше, чем за полчаса.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Только что рашисты попали в линии электропередач, которые питают город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением".

Детали: Через полчаса глава ОВА написал, что украинские энергетики – титаны, потому что поврежденные российскими обстрелами электросети починили меньше, чем за полчаса.

Янушевич отметил, что в дома херсонцев, которых 26 ноября подключили к сети, снова вернули свет.

Также энергетики подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ, чтобы подключать свет новым потребителям.

Янушевич напомнил, что дома жителей Херсона начали поэтапно подключать к электроснабжению 26 ноября. И по состоянию на утро 27 ноября, около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.