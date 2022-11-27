Зеленський зустрів у Києві главу МЗС Бельгії, яка незаконно їздила до Криму

Офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністерки закордонних справ Аджі Лябіб - який досі не погоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще у ролі журналістки та за яку вона врешті вибачилася.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З Twitter Аджі Лябіб відомо, що вона прибула до Києва разом з прем’єром Александром де Кроо, разом з ним була на зустрічі із Зеленським, мала зустрічі з громадськими активістами, а в неділю відвідала Бородянку.

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Також час візиту у суботу 26 листопада де Кроо оголосив, що Бельгія зробить внесок у розмірі 10 млн євро в ініціативу для постачання українського зерна до найбідніших країн Азії та Африки. Цього ж дня стало відомо, що Бельгія планує надати Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники.

Як відомо, після призначення Аджі Лябіб на посаду політичні опоненти пригадали їй поїздку до окупованого Криму, куди вона їздила як журналістка. Після розголосу в МЗС України заявили, що "не закриватимуть очі" на ситуацію. "ЄвроПравда" детально розповідала про цей дипломатичний скандал у статті Ефект Додона. Як глава МЗС Бельгії відмовляється вибачатися за візит у окупований Крим.

Вже на посаді Лябіб написала українському колезі Дмитру Кулебі листа, в якому висловила підтримку Україні, наголосивши на належності Криму та Донбасу до України.

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Згодом на полях неформальної зустрічі європейських глав МЗС у Празі Лябіб зустрілася з Кулебою і пояснила свій візит до окупованого Криму, визнавши порушення при перетині кордону. Перший час після того про можливість візиту Аджі Лябіб до Києва не згадували - хоча раніше вона висловлювала таке бажання.