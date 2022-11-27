Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский встретил в Киеве главу МИД Бельгии, которая незаконно ездила в Крым

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 13:03
фото twitter.com/hadjalahbib

Официальный Киев дал согласие на визит в Украину в составе бельгийской правительственной делегации главы МИД Аджи Лябиб - который до сих пор не согласовывали из-за ее незаконной поездки в оккупированный Крым еще в роли журналистки, за который она в итоге извинилась. 

Об этом сообщает "Европейская правда". 

Из Twitter Аджи Лябиб известно, что она прибыла в Киев вместе с премьером Александром де Кроо, вместе с ним была на встрече с Зеленским, встречалась с общественными активистами, а в воскресенье посетила Бородянку. 

Также во время визита в субботу 26 ноября де Кроо объявил, что Бельгия сделает вклад в размере 10 млн евро в инициативу для поставки украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки. В этот же день стало известно, что Бельгия планирует предоставить Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники.

Как известно, после назначения Аджи Лябиб на должность политические оппоненты вспомнили о ее поездке в оккупированный Крым в 2021 году, куда она ездила как журналистка. После огласки в МИД Украины заявили, что "не будут закрывать глаза" на ситуацию. "ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом дипломатический скандал в статье Эффект Додона. Как глава МИД Бельгии отказывается извиняться за визит в оккупированный Крым.

Уже в должности Лябиб написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, подчеркнув принадлежность Крыма и Донбасса к Украине.

Позже на полях неформальной встречи европейских глав МИД в Праге Лябиб встретилась с Кулебой и объяснила свой визит в оккупированный Крым, признав нарушения при пересечении границы. Первое время после этого о возможности визита Аджи Лябиб в Киев не вспоминали - хотя ранее она выражала такое желание. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийБельгия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоISW сообщил, каких контрнаступлений россияне боятся больше всего и как укрепляются

фотоНесмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ

видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф

Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной

видеоАрахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные

Все новости...
Зеленский
В 15 регионах еще ограничено электроснабжение и количество отключений может возрасти
Зеленский: Мы делаем все, чтобы остановить новую геноцидную политику России
Зеленский предлагает создать международную институцию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе
Последние новости
09:25
Враг обстреливает 9 регионов Украины, целенаправленно бьет по мирному населению - данные ОВА
09:10
видеоПрямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ
08:58
Британская разведка: Херсон остается уязвимым для большинства артиллерийских систем РФ
08:42
Лидер правящей партии Германии призвал промышленность быстро производить больше оружия
08:42
Я – Украина. Зачем Офису президента еще один телеканал
08:29
Силы обороны юга о спецоперации на Кинбурне: Работа очень сложная
08:16
Варшава опровергла ложь Минска о массовом выезде украинцев в Беларусь из Польши
07:55
Бельгия выделит Украине 150 тысяч помощи в культурной сфере
07:45
Возле посольства РФ в Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии
07:34
В населенные пункты Днепропетровщины за ночь прилетели более 30 вражеских снарядов – ОВА
Все новости...