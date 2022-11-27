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СБУ завітала до УПЦ МП в Івано-Франківську

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 13:13
фото сбу

Служба безпеки проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську.

Джерело: СБУ в Івано-франківській області

Деталі: Уточнюється, що заходи відбуваються у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі".

Деталі: СБУ уточнила, що дії проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
 

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Теми: СБУцеркваРосіяшпигунство
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