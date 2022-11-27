Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ нагрянула в УПЦ МП в Ивано-Франковске

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 12:13
СБУ нагрянула в УПЦ МП в Ивано-Франковске
фото сбу

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Источник: СБУ в Ивано-Франковской области

Детали: Уточняется, что мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Реклама:

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, растут риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии по их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству".

Больше деталей: СБУ уточнила, что действия проводятся для:

ВИДЕО ДНЯ
  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
  • недопущения использования помещений УПЦ для укрытия граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.д;
  • обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.
 

Темы: СБУцерковьРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
Все новости...
Реклама: