СБУ нагрянула в УПЦ МП в Ивано-Франковске

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Источник: СБУ в Ивано-Франковской области

Детали: Уточняется, что мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, растут риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии по их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству".

Больше деталей: СБУ уточнила, что действия проводятся для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

недопущения использования помещений УПЦ для укрытия граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.д;

обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.