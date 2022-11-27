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СБУ нагрянула в УПЦ МП в Ивано-Франковске

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 13:13
фото сбу

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.

Источник: СБУ в Ивано-Франковской области

Детали: Уточняется, что мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, растут риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии по их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству".

Больше деталей: СБУ уточнила, что действия проводятся для:

  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
  • недопущения использования помещений УПЦ для укрытия граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.д;
  • обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.
 

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Темы: СБУцерковьРосcияшпионаж
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