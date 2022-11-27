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Росіяни шукають партизанів у Мелітополі, пропонують пів мільйона рублів – мер

Роман ПетренкоНеділя, 27 листопада 2022, 14:47
ІВАН ФЕДОРОВ. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

В окупованому Мелітополі росіяни шукають партизан, оголосили винагороду в 500 тисяч рублів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров у телемарафоні

Пряма мова Федорова: "Рашисти у тимчасово окупованому Мелітополі б’ються в агонії. Колаборанти обговорюють план втечі, гауляйтери тероризують медиків, а окупанти будь-яким способом шукають партизан.

Причиною чергового терору є тотальний спротив наших медпрацівників - вони відмовляються співпрацювати з окупантами.

Окупанти завзято рекламують чат-бот, на який спонукають жителів здавати "українських бандитів". За цінну інформацію навіть пропонують 500 тис рублів".

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Теми: МелітопольпартизаниРосіяокупація
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