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Россияне ищут партизан в Мелитополе, предлагают полмиллиона рублей - мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 13:47
Россияне ищут партизан в Мелитополе, предлагают полмиллиона рублей - мэр
ФЕДОРОВ. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

В оккупированном Мелитополе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в телемарафоне

Прямая речь Федорова: "Рашисты во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии.

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Коллаборационисты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.

Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников - они отказываются сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, на который побуждают жителей сдавать "украинских бандитов". За ценную информацию даже предлагают 500 тыс рублей".

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Темы: МелитопольпартизаныРосcияоккупация
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