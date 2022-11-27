Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ищут партизан в Мелитополе, предлагают полмиллиона рублей - мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 14:47
ФЕДОРОВ. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

В оккупированном Мелитополе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в телемарафоне

Прямая речь Федорова: "Рашисты во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии.

Коллаборационисты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.

Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников - они отказываются сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, на который побуждают жителей сдавать "украинских бандитов". За ценную информацию даже предлагают 500 тыс рублей".

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ
Слушайте подкаст "Кляті питання" где вам удобно:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: МелитопольпартизаныРосcияоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР

видеоПрямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ

фотоISW сообщил, каких контрнаступлений россияне боятся больше всего и как укрепляются

фотоНесмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ

видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф

Все новости...
Мелитополь
Россияне усилили террор в Мелитополе после поражений на фронте – Федоров
Под Мелитополем ликвидировали военную базу оккупантов - Федоров
Возле Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр
Последние новости
11:10
фото, видеоВ Донецке пылает нефтебаза
11:07
Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР
10:58
фотоУчитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске
10:52
фотоВ Мариуполе действия оккупантов превращают реку в болото, в городе стоит вонь – советник мэра
10:45
"Газпром" передумал ограничивать поставки газа Молдове
10:42
Эффективность немецких Patriot будет значительно выше, если их разместить в Украине - евродепутат
10:41
Цены на нефть упали: протесты в Китае вызывают беспокойство относительно спроса
10:40
Шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановили работу: нет света
10:33
Как стресс влияет на кожу – объясняет ЦОЗ
10:03
Все новости...