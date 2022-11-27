Россияне ищут партизан в Мелитополе, предлагают полмиллиона рублей - мэр

В оккупированном Мелитополе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в телемарафоне

Прямая речь Федорова: "Рашисты во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии.

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Коллаборационисты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.

Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников - они отказываются сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, на который побуждают жителей сдавать "украинских бандитов". За ценную информацию даже предлагают 500 тыс рублей".

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