Россияне ищут партизан в Мелитополе, предлагают полмиллиона рублей - мэр
Воскресенье, 27 ноября 2022, 14:47
В оккупированном Мелитополе россияне ищут партизан, объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Источник: Федоров в телемарафоне
Прямая речь Федорова: "Рашисты во временно оккупированном Мелитополе бьются в агонии.
Коллаборационисты обсуждают план побега, гауляйтеры терроризируют медиков, а оккупанты любым способом ищут партизан.
Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников - они отказываются сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, на который побуждают жителей сдавать "украинских бандитов". За ценную информацию даже предлагают 500 тыс рублей".
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