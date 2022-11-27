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Німеччина відзвітувала про надання Україні додаткових тягачів Oshkosh та захищених машин

"Європейська правда"Неділя, 27 листопада 2022, 14:25
Німеччина відзвітувала про надання Україні додаткових тягачів Oshkosh та захищених машин
Танковий тягач Oshkosh M1070. Фото з Telegram Петра Порошенка

У федеральному уряді Німеччини оновили список переданої Україні військової допомоги, з якого випливає, що за цей тиждень передали ще два танкових тягачі та 14 захищених машин для прикордонників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, зазначається, що на цей час Україні передали вже 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, тоді як минулого тижня у списку вказували 8 переданих одиниць цієї техніки. 

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Оновили й кількість переданих захищених машин для прикордонників: загалом 53, порівняно з 39 станом на минулий тиждень. 

Також повідомляється, що готують до передачі 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням. 

Раніше таким чином стало відомо про додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II, засоби захисту від дронів, пристрої розмінування, автомобільну техніку, запчастини та польові обігрівачі.

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Нагадаємо, МЗС Німеччини виділило 1 млн євро невідкладної допомоги у відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Також Німеччина як головуюча країна у G7 цього тижня скликає спеціальну зустріч на рівні глав МЗС, щоб подумати, як підтримати Україну у цих умовах. 

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Теми: НімеччинаРосіявійназброя
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