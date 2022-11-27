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Германия сообщила о предоставлении Украине дополнительных тягачей Oshkosh и защищенных машин

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 14:25
Германия сообщила о предоставлении Украине дополнительных тягачей Oshkosh и защищенных машин
Танковый тягач Oshkosh M1070. Фото из Telegram Петра Порошенко

В федеральном правительстве Германии обновили публичный список переданной Украине военной помощи, из которого следует, что за эту неделю передали еще два танковых тягача и 14 защищенных машин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, отмечается, что в настоящее время Украине передали уже 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, тогда как на прошлой неделе в списке указывали 8 переданных единиц этой техники. 

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Обновили и количество переданных защищенных машин (Grenzschutzfahrzeuge): всего 53, по сравнению с 39 по состоянию на прошлую неделю. 

Также сообщается, что готовят к передаче 14 гусеничных машин с дистанционным управлением. 

Ранее таким образом стало известно о дополнительных боеприпасах для реактивных систем залпового огня MARS II, средствах защиты от дронов, устройствах разминирования, автомобильной технике, запчастях и полевых обогревателях.

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Напомним, МИД Германии выделило 1 млн евро неотложной помощи в связи с многочисленными атаками России против энергетической инфраструктуры Украины. Также Германия как председательствующая страна в G7 на этой неделе созывает встречу на уровне глав МИД, чтобы подумать, как поддержать Украину в этих условиях. 

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Темы: ГерманияРосcиявойнаоружие
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