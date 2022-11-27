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Окупанти вдарили по Кураховому: 2 загиблих

Ірина БалачукНеділя, 27 листопада 2022, 15:49
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Російські загарбники обстріляли з артилерії місто Курахове у Донецькій області, у результаті чого 2 людей загинули та 1 отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни обстріляли Курахове з артилерії – 2 людини загинули, 1 одержала поранення". 

 
Фото з Telegram Кириленка

Деталі: Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки. 

 
Фото з Telegram Кириленка

Кириленко зазначив, що Курахове вже не вперше потрапляє під ворожий вогонь і закликав мешканців області евакуюватися з Донеччини.

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