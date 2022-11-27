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Оккупанты ударили по Курахово: 2 погибших

Ирина БалачукВоскресенье, 27 ноября 2022, 15:49
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

Российские захватчики обстреляли из артиллерии город Курахово в Донецкой области, в результате чего 2 человека погибли и 1 получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне обстреляли Курахово из артиллерии – 2 человека погибли, 1 получил ранения". 

 
Фото Из Telegram Кириленко

Детали: Глава ОВА добавил, что в результате обстрела повреждены 4 дома. 

 
Фото Из Telegram Кириленко

Кириленко отметил, что Курахово уже не впервые попадает под вражеский огонь и призвал жителей региона эвакуироваться из Донецкой области.

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