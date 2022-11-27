Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни готуються перекинути свої підрозділи з Білорусі в Україну – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 17:17
Росіяни готуються перекинути свої підрозділи з Білорусі в Україну – зведення Генштабу
російські мобілізовані, ілюстративне фото Getty Images

Росіяни готуються перекинути окремі підрозділи своїх військ із Білорусі на окуповані території України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Реклама:

Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей".

Деталі: За поточну добу ворог завдав 4 ракетні удари по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині (передмістя Кривого Рогу – УП). Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої Союзної держави РФ та Білорусі, залучені до посилення ділянки державного кордону.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська.

Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: ГенштабБілорусьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
У Вишгороді загинув чоловік: намагався розтопити котел
Російське місто залишилося без світла і води: влада каже – винен обстріл
Росіяни пошкодили вже 32 тисячі цивільних об’єктів і 700 об’єктів інфраструктури – МВС
Республіканці хочуть посилити контроль допомоги Україні, отримавши більшість в Палаті представників
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: