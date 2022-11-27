Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 18:17
российские мобилизованные, иллюстративное фото Getty Images

Россияне готовятся перебросить отдельные подразделения своих войск из Беларуси на оккупированные территории Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.

Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет переброски отдельных подразделений с территории республики Беларусь после обретения ими боевых возможностей".

Детали: За текущие сутки враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусиевка Днепропетровской области (пригород Кривого Рога – УП). Осуществил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства РФ и Беларуси, привлечены к усилению участка государственной границы.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий. Осуществили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огирцево, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крохмального и Берестового на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Артиллерийскому поражению подверглись районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии различных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Осуществил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Временка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Зализнычное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находилось около 70 военнослужащих противника. Количество раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" где вам удобно:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: ГенштабБеларусьвойнаоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНовые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины

Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР

фотоУчитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске

У Шольца заявили, что согласятся на расширение ЕС только в случае его реформы

видеоПрямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ

Все новости...
В Вышгороде погиб мужчина: пытался растопить котел
Российский город остался без света и воды: власти говорят – виноват обстрел
Россияне повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры – МВД
Республиканцы хотят усилить контроль помощи Украине, получив большинство в Палате представителей
Последние новости
14:44
фотоОккупанты обустраивают склад БК возле школы в центре Мариуполя – советник мэра
14:39
Россияне продолжают воровать украинское зерно
14:28
В "Армию восстановления" привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов
14:28
Финляндия готова принять зимой еще 10 тысяч украинцев
14:25
Программа "єОселя": Ощадбанк выдал кредитов более чем на 200 миллионов
14:23
ГУР: Информация о новом наступлении из Беларуси - фейк, чтобы посеять панику
14:15
Большой адронный коллайдер остановили на 2 недели раньше для экономии электроэнергии
14:05
фотоНовые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины
14:00
Блокировка налоговых накладных: Минфин подготовил изменения в работе системы
13:57
В Киев прибыли главы МИД сразу семи стран Балтии и Северной Европы
Все новости...