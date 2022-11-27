Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину – сводка Генштаба

Россияне готовятся перебросить отдельные подразделения своих войск из Беларуси на оккупированные территории Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.

Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет переброски отдельных подразделений с территории республики Беларусь после обретения ими боевых возможностей".

Детали: За текущие сутки враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусиевка Днепропетровской области (пригород Кривого Рога – УП). Осуществил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства РФ и Беларуси, привлечены к усилению участка государственной границы.

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На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий. Осуществили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огирцево, Бочковое, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крохмального и Берестового на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Артиллерийскому поражению подверглись районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии различных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Осуществил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Временка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Зализнычное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находилось около 70 военнослужащих противника. Количество раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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