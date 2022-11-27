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Генсек НАТО: Чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах

"Європейська правда"Неділя, 27 листопада 2022, 18:49
Генсек НАТО: Чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, пише "Європейська правда".

"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну", - сказав Столтенберг.

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Він визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах. "Зростання цін на продукти харчування та енергоносії означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Але ми повинні пам'ятати, що народ України щодня платить за це своєю кров'ю", - сказав генсек.

Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

"Це може означати більше війни і більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - сказав він.

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Столтенберг зазначив, що німецькі системи протиповітряної оборони допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет.

"Поставки зброї з Німеччини рятують життя. Ми всі повинні підтримувати і збільшувати нашу підтримку України. Це допоможе українцям відстояти своє право на самооборону ", - сказав він.

Німеччина за цей тиждень передала ще два танкових тягачі та 14 захищених машин.

Раніше стало відомо про додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II, засоби захисту від дронів, пристрої розмінування, автомобільну техніку, запчастини та польові обігрівачі.

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Теми: НАТОвійнапереговори
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