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Генсек НАТО: чем больше военной поддержки, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 19:49
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt, пишет "Европейская правда".

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину", - сказал Столтенберг.

Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах. "Рост цен на продукты питания и энергоносители означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит за это своей кровью", - сказал генсек.

Столтенберг заявил, что, если Путин выиграет войну, он и другие диктаторы продолжат использовать насилие для достижения своих целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила", - сказал он.

Столтенберг отметил, что немецкие системы противовоздушной обороны помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет.

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"Поставки оружия из Германии спасают жизни. Мы все должны поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины. Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону", - сказал он.

Германия за эту неделю передала еще два танковых тягача и 14 защищенных машин.

Ранее стало известно о дополнительных боеприпасах для реактивных систем залпового огня MARS II, средствах защиты от дронов, устройствах разминирования, автомобильной технике, запчастях и полевых обогревателях.

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Темы: НАТОвойнапереговоры
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