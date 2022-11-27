У Польщі сталося масове отруєння в пансіонаті для українських біженців

У місті Глухолази на південному заході Польщі сталося масове отруєння у центрі, де проживають українські біженці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Opole.

Масове отруєння сталося 25 листопада в пансіонаті "Бандероза". Ввечері того дня до екстрених служб надійшла інформація про 23 людей, які поскаржилися на шлункові розлади. Спочатку 14 з них були госпіталізовані.

У центрі, звідки були перевезені хворі, перебувають близько 300 біженців з України. У суботу відбулося засідання кризового штабу за участю місцевої влади. Наразі також відібрано зразки їжі, яку подає кухня центру. Люди, які там працюють, також були протестовані на наявність сальмонели.

Більшість потерпілих - діти. Частину людей госпіталізували, але їхній стан покращується. Шестеро з них наразі госпіталізовані.

Четверо пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні лікарні в Нисі, і як повідомив керівник лікарні - всі вони в задовільному стані. За результатами подальших обстежень буде вирішено питання про їхню виписку. Не виключено, що це станеться вже в понеділок або у вівторок.

У дитячому відділенні лікарні в Пруднику перебувають також двоє маленьких пацієнтів, стан яких лікарі також оцінюють як задовільний. Однак, як вони підкреслюють, в однієї дитини було виявлено норовірус, тому не можна сказати, чи причиною нездужання стало неякісне харчування.

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Натомість троє дітей сьогодні були виписані і їх забрали батьки.