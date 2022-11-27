Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 19:04
В Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев
город Глухолазы, Google maps

В городе Глухолазы на юго-западе Польши произошло массовое отравление в центре, где проживают украинские беженцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Opole.

Массовое отравление произошло 25 ноября в пансионате "Бандероза". Вечером того дня в экстренные службы поступила информация о 23 людях, которые пожаловались на желудочные расстройства. Сначала 14 из них были госпитализированы.

Реклама:

В центре, откуда были перевезены больные, находятся около 300 беженцев из Украины. В субботу состоялось заседание кризисного штаба с участием местных властей. Сейчас также отобраны образцы пищи, которую подает кухня центра. Люди, которые там работают, также были протестированы на наличие сальмонеллы.

Большинство пострадавших - дети. Часть людей госпитализировали, но их состояние улучшается. Шестеро из них сейчас госпитализированы.

Четверо пациентов находятся в инфекционном отделении больницы в Нисе, и как сообщил руководитель больницы - все они в удовлетворительном состоянии. По результатам дальнейших обследований будет решен вопрос об их выписке. Не исключено, что это произойдет уже в понедельник или во вторник.

ВИДЕО ДНЯ

В детском отделении больницы в Пруднике находятся также двое маленьких пациентов, состояние которых врачи также оценивают как удовлетворительное. Однако, как они подчеркивают, у одного ребенка был обнаружен норовирус (кишечная инфекция), поэтому нельзя сказать, стало ли причиной недомогания некачественное питание.

Вместе с тем трое детей сегодня были выписаны и их забрали родители.

Темы: Польшабеженцыздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
Все новости...
Реклама: