В Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев

В городе Глухолазы на юго-западе Польши произошло массовое отравление в центре, где проживают украинские беженцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Opole.

Массовое отравление произошло 25 ноября в пансионате "Бандероза". Вечером того дня в экстренные службы поступила информация о 23 людях, которые пожаловались на желудочные расстройства. Сначала 14 из них были госпитализированы.

В центре, откуда были перевезены больные, находятся около 300 беженцев из Украины. В субботу состоялось заседание кризисного штаба с участием местных властей. Сейчас также отобраны образцы пищи, которую подает кухня центра. Люди, которые там работают, также были протестированы на наличие сальмонеллы.

Большинство пострадавших - дети. Часть людей госпитализировали, но их состояние улучшается. Шестеро из них сейчас госпитализированы.

Четверо пациентов находятся в инфекционном отделении больницы в Нисе, и как сообщил руководитель больницы - все они в удовлетворительном состоянии. По результатам дальнейших обследований будет решен вопрос об их выписке. Не исключено, что это произойдет уже в понедельник или во вторник.

В детском отделении больницы в Пруднике находятся также двое маленьких пациентов, состояние которых врачи также оценивают как удовлетворительное. Однако, как они подчеркивают, у одного ребенка был обнаружен норовирус (кишечная инфекция), поэтому нельзя сказать, стало ли причиной недомогания некачественное питание.

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Вместе с тем трое детей сегодня были выписаны и их забрали родители.