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У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові

"Європейська правда"Неділя, 27 листопада 2022, 19:27
У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові
місто Айнажі, Google maps

Українські військовослужбовці постраждали в результаті аварії, яка сталася в Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Естонії, пише "Європейська правда".

Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.

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"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє – у важкому стані.

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Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.

Теми: ЛатвіяДТПЗбройні сили
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