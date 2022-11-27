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У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові

"Європейська правда"Неділя, 27 листопада 2022, 20:27
місто Айнажі, Google maps

Українські військовослужбовці постраждали в результаті аварії, яка сталася в Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Естонії, пише "Європейська правда".

Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.

"Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України, яких також доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє – у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

ВІДЕО ДНЯ

На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.

Теми: ЛатвіяДТПЗбройні сили
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