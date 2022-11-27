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В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 19:27
В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные
город Айнажи, Google maps

Украинские военнослужащие пострадали в результате дорожной аварии, которая произошла в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

Автобус, который перевозил людей по заказу эстонского военного ведомства, столкнулся с грузовиком на территории Латвии. Автобус направлялся из Польши в Эстонию.

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"В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, на трассе Via Baltica.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы различной степени, трое - в тяжелом состоянии.

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Сколько именно украинских военных пострадало, не сообщается, но по информации эстонских СМИ большинство пассажиров были украинцы.

На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.

Темы: ЛатвияДТПВооруженные силы
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