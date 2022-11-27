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Росіяни пошкодили вже 32 тисячі цивільних об’єктів і 700 об’єктів інфраструктури – МВС

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 19:46
Росіяни пошкодили вже 32 тисячі цивільних об’єктів і 700 об’єктів інфраструктури – МВС
ЄВГЕН ЄНІН, ФОТО З САЙТУ МВС

Внаслідок російських обстрілів в Україні постраждало вже близько 32 тисяч цивільних об’єктів і понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Як і належить терористам, під прицілом у них (росіян – ред.) цивільні об’єкти. На сьогоднішній день нараховано близько 32 тисяч подібних об’єктів, які зазнали уражень від російських снарядів. Це, в першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів – це військові об’єкти.

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Під прицілом росіян залишаються і об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз зафіксовано понад 700 об’єктів критичної інфраструктури – це аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції і тому подібне, які попали під удари орків".

Деталі: Єнін зазначив, що росіяни "досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться".

"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак, і нас не зламати", - запевнив він.

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Перший заступник міністра також повідомив, що на сьогодні 524 населених пункти в 7 регіонах України мають проблеми з електропостачанням – йдеться як про повну відсутність електроенергії, так і часткову.

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Теми: війнаМВС
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